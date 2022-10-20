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Прокуратура Чехии планирует обжаловать решение суда об освобождении Франчетти

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Прокуратура Чехии планирует обжаловать решение городского суда Праги об освобождении гражданина России Александра Франчетти.
Прокуратура Чехии планирует обжаловать решение суда об освобождении Франчетти
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Об этом заявил адвокат россиянина Александр Суржин.

«Прокуратура с судом не согласилась и заявила, что обжалует это решение», — цитирует его ТАСС.

Защитник добавил, что россиянин пока находится в чешском следственном изоляторе.

Ранее городской суд Праги снял все обвинения с Франчетти, которого в Киеве признали виновным в создании незаконных военизированных или вооружённых формирований.

Суд постановил освободить россиянина из-под стражи в связи с недоказанностью его вины.

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