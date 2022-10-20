Прокуратура Чехии планирует обжаловать решение суда об освобождении Франчетти

Прокуратура Чехии планирует обжаловать решение городского суда Праги об освобождении гражданина России Александра Франчетти.

Об этом заявил адвокат россиянина Александр Суржин.

«Прокуратура с судом не согласилась и заявила, что обжалует это решение», — цитирует его ТАСС.

Защитник добавил, что россиянин пока находится в чешском следственном изоляторе.

Ранее городской суд Праги снял все обвинения с Франчетти, которого в Киеве признали виновным в создании незаконных военизированных или вооружённых формирований.

Суд постановил освободить россиянина из-под стражи в связи с недоказанностью его вины.