Прокуратура Чехии планирует обжаловать решение суда об освобождении Франчетти
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Об этом заявил адвокат россиянина Александр Суржин.
«Прокуратура с судом не согласилась и заявила, что обжалует это решение», — цитирует его ТАСС.
Защитник добавил, что россиянин пока находится в чешском следственном изоляторе.
Ранее городской суд Праги снял все обвинения с Франчетти, которого в Киеве признали виновным в создании незаконных военизированных или вооружённых формирований.
Суд постановил освободить россиянина из-под стражи в связи с недоказанностью его вины.