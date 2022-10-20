Член ОП Данюк: Британия находится в системном политическом кризисе
- Gettyimages.ru
- © Kaveh Kazemi
По его словам, Британия находится в системном политическом кризисе, в первую очередь это, как пояснил Данюк, связано с тем, что люди, которые управляли страной, «загнали её в экономический тупик».
«Экономика коллапсирует, многие управленцы и министры не готовы брать на себя ответственность, уходят в отставку. В этом плане Лиз Трасс — апогей той шизофренической политики, которой придерживается Британия», — заявил эксперт.
Аналитик подчеркнул, что такое короткое премьерство Трасс «в полной мере говорит о деградации политических элит Британии».
Ранее Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании.
Отмечается, что она сообщила об уходе на 45-й день пребывания у власти.