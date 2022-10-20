Аналитик Ерёмина объяснила решение Трасс покинуть пост премьера Великобритании

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что она покидает свой пост.

Политолог отметила, что Трасс своими решениями показала, что «идёт не в том направлении и портит имидж всей партии».

По её мнению, программа и команда экс-главы британского Минфина Риши Сунака будут рассматриваться как «более предпочтительные».

«Но вряд ли Сунак (хотя он и не так сильно отставал от Лиз Трасс) сможет сплотить всех членов партии вокруг себя», — заключила собеседница RT.

Ранее Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании.

Отмечается, что она сообщила об уходе на 45-й день пребывания у власти.