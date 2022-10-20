Узнать больше

GT: США пытаются навсегда разобщить Европу с помощью политических манипуляций

Короткая ссылка
Соединённые Штаты пытаются навсегда разобщить Европу с помощью всё более экстремальных политических манипуляций, однако они должны быть готовы заплатить за это, пишет китайское издание Global Times.

Как говорится в материале, ещё со времён распада СССР США продолжают манипулировать геополитическим ландшафтом и подрывать стратегический баланс в мире.

Отмечается, что российско-украинский конфликт обнажил «глобальные амбиции и стратегическое зло» США, которые пытаются повторить свои «старые трюки» с целью спровоцировать новые военные конфликты в Европе и разделить континент.

«США пытаются привязать Европу к своей собственной пылающей колеснице против России», — подчёркивает издание.

Автор приходит к выводу, что в интересах США отказаться от своей одержимости гегемонией, поскольку тысячи лет человеческой цивилизации доказали, что страшен не упадок, а крах империи.

«Американским политическим элитам пора выработать политическую философию ритмичного и достойного отступления», — сказано в материале.

18 октября китайская газета «Хуаньцю шибао» опубликовала материал о том, что на фоне украинского конфликта США ещё больше усиливают зависимость Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить