Соединённые Штаты пытаются навсегда разобщить Европу с помощью всё более экстремальных политических манипуляций, однако они должны быть готовы заплатить за это, пишет китайское издание Global Times.

Как говорится в материале, ещё со времён распада СССР США продолжают манипулировать геополитическим ландшафтом и подрывать стратегический баланс в мире.

Отмечается, что российско-украинский конфликт обнажил «глобальные амбиции и стратегическое зло» США, которые пытаются повторить свои «старые трюки» с целью спровоцировать новые военные конфликты в Европе и разделить континент.

«США пытаются привязать Европу к своей собственной пылающей колеснице против России», — подчёркивает издание.

Автор приходит к выводу, что в интересах США отказаться от своей одержимости гегемонией, поскольку тысячи лет человеческой цивилизации доказали, что страшен не упадок, а крах империи.

«Американским политическим элитам пора выработать политическую философию ритмичного и достойного отступления», — сказано в материале.

18 октября китайская газета «Хуаньцю шибао» опубликовала материал о том, что на фоне украинского конфликта США ещё больше усиливают зависимость Европы.