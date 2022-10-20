GT: США пытаются навсегда разобщить Европу с помощью политических манипуляций
Как говорится в материале, ещё со времён распада СССР США продолжают манипулировать геополитическим ландшафтом и подрывать стратегический баланс в мире.
Отмечается, что российско-украинский конфликт обнажил «глобальные амбиции и стратегическое зло» США, которые пытаются повторить свои «старые трюки» с целью спровоцировать новые военные конфликты в Европе и разделить континент.
«США пытаются привязать Европу к своей собственной пылающей колеснице против России», — подчёркивает издание.
Автор приходит к выводу, что в интересах США отказаться от своей одержимости гегемонией, поскольку тысячи лет человеческой цивилизации доказали, что страшен не упадок, а крах империи.
«Американским политическим элитам пора выработать политическую философию ритмичного и достойного отступления», — сказано в материале.
18 октября китайская газета «Хуаньцю шибао» опубликовала материал о том, что на фоне украинского конфликта США ещё больше усиливают зависимость Европы.