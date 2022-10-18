«Хуаньцю шибао»: на фоне украинского конфликта США усиляют зависимость Европы

На фоне украинского конфликта США ещё больше усиливают зависимость Европы, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

«Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль», — говорится в материале.

Отмечается, что многие европейские производители ускоряют миграцию в США на фоне потери ключевых отраслей промышленности и экономической рецессии.

В издании подчеркивают, что антироссийские санкции вызвали хаос в экономике Европы.

«В конечном счёте оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками», — добавляют в статье.

Ранее декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь заявил, что Соединённые Штаты увлеклись проводимой с помощью Североатлантического альянса политикой экспансионизма и империализма, что стало причиной украинского кризиса.