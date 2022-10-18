«Хуаньцю шибао»: на фоне украинского конфликта США усиляют зависимость Европы
«Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль», — говорится в материале.
Отмечается, что многие европейские производители ускоряют миграцию в США на фоне потери ключевых отраслей промышленности и экономической рецессии.
В издании подчеркивают, что антироссийские санкции вызвали хаос в экономике Европы.
«В конечном счёте оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками», — добавляют в статье.
Ранее декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь заявил, что Соединённые Штаты увлеклись проводимой с помощью Североатлантического альянса политикой экспансионизма и империализма, что стало причиной украинского кризиса.