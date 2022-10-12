«Хуаньцю шибао»: причиной украинского кризиса стала империалистическая политика США

Соединённые Штаты увлеклись проводимой с помощью Североатлантического альянса политикой экспансионизма и империализма, что стало причиной украинского кризиса. Такое мнение выразил декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье для «Хуаньцю шибао».

Обозреватель подчеркнул непрекращающийся характер экспансионистской политики Вашингтона.

Ян Гуанбинь также напомнил о попытке США нарушить порядок на Ближнем Востоке.

«Она (Америка. — RT) применила к Москве ту же стратегию сдерживания, что и в период холодной войны, и снова попыталась надавить на неё и способствовать внутриполитическим потрясениям. Это и есть непосредственная подоплёка украинского конфликта», — пишет автор материала.

Ян Гуанбинь отметил, что доказательством империалистического характера проводимой США политики является расширение НАТО с первоначальных 12 членов до 30.

Ранее главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен заявил, что расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине.