Антонова: зафиксировано свыше 150 посягательств на неприкосновенность дипмиссий России
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Об этом заявила на заседании Шестого комитета ГА ООН представитель России Анна Антонова.
«За отчётный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах», — цитирует её РИА Новости.
Антонова рассказала, что российские дипломатические и консульские представительства «практически ежедневно» получают звонки и письма с угрозами и оскорблениями.
Ранее посольство России в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции у здания дипмиссии, во время которой взрывали петарды и были предприняты попытки проникнуть в посольский комплекс.