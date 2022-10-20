Антонова: зафиксировано свыше 150 посягательств на неприкосновенность дипмиссий России

За период с декабря 2020 года по май 2022 года зафиксировано более 150 посягательств на неприкосновенность российских дипломатических представительств.

Об этом заявила на заседании Шестого комитета ГА ООН представитель России Анна Антонова.

«За отчётный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах», — цитирует её РИА Новости.

Антонова рассказала, что российские дипломатические и консульские представительства «практически ежедневно» получают звонки и письма с угрозами и оскорблениями.

Ранее посольство России в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции у здания дипмиссии, во время которой взрывали петарды и были предприняты попытки проникнуть в посольский комплекс.