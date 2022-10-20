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Антонова: зафиксировано свыше 150 посягательств на неприкосновенность дипмиссий России

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За период с декабря 2020 года по май 2022 года зафиксировано более 150 посягательств на неприкосновенность российских дипломатических представительств.
Антонова: зафиксировано свыше 150 посягательств на неприкосновенность дипмиссий России
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Об этом заявила на заседании Шестого комитета ГА ООН представитель России Анна Антонова.

«За отчётный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах», — цитирует её РИА Новости.

Антонова рассказала, что российские дипломатические и консульские представительства «практически ежедневно» получают звонки и письма с угрозами и оскорблениями. 

Ранее посольство России в Молдавии направило Кишинёву ноту протеста из-за враждебной акции у здания дипмиссии, во время которой взрывали петарды и были предприняты попытки проникнуть в посольский комплекс.

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