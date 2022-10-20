Посол России в Австрии Любинский заявил, что Запад перешёл все мыслимые красные линии

Запад перешёл все мыслимые красные линии в ситуации на Украине, заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, в «минном загрязнении» территории Украины страны Запада являются активными участниками, прикрываясь Оттавской и Ословской конвенциями.

«На деле с 2014 г. поставляют мины на Украину, тем самым подрывая международные усилия в области гуманитарного разминирования, которые они, к слову, сами и финансируют... Вот такой вот «порочный круг», — написал он в Facebook*.

Любинский обратил внимание на молчание Киева и игнорирование властями Украины международных договоров и соглашений, в которых страна состоит.

Он напомнил, что вследствие этого мирные города забрасываются противопехотными минами, а вблизи других появляются противотанковые боеприпасы неизбирательного действия.

«Страны демократии» на всё это снова закрывают глаза или, как всегда, приписывают украинские преступления России. Запад перешёл все мыслимые красные линии и в буквальном смысле вступает на минное поле», — заключил дипломат.

В конце сентября сообщалось, что ВСУ сбросили противопехотные мины «Лепесток» на Кировский район Донецка.

19 октября мужчина подорвался на мине «Лепесток» в столице республики.

Ранее в МЧС ЛНР сообщили, что две женщины погибли в Лисичанске в результате подрыва мины.

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