Посольство: из-за санкций в отношении сельхозпродукции России страдают нуждающиеся страны

Посольство России в США заявило, что из-за санкций Запада в отношении сельхозпродукции России страдают нуждающиеся страны.

В посольстве заявили, что «обратили внимание на очередные заявления представителей администрации о будущем «пакетной» сделки по поставкам из России и Украины продовольствия на мировые рынки».

Диппредставительство подчеркнуло, что санкции, которые препятствуют российскому сельхозэкспорту, никуда не делись.

«Из-за паутины хаотичных ограничений страдают прежде всего нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока», — цитирует ТАСС комментарий посольства.

В сообщении говорится, что если западные страны действительно заинтересованы в решении продовольственных проблем, то им следует переходить от риторики к делу.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.