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В Белом доме отвергли утверждения о попытках избежать встречи Байдена и Путина на G20

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В Белом доме отвергли утверждения о попытках США избежать встречи американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в Индонезии.
В Белом доме отвергли утверждения о попытках избежать встречи Байдена и Путина на G20
  • Gettyimages.ru

Журналисты в ходе брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер попросили её прокомментировать статью издания Politico о том, что чиновники США принимают меры, чтобы американский президент не столкнулся с российским лидером в коридоре либо не пересёкся с ним во время фотографирования лидеров стран G20.

«Эта информация некорректна, это неправда», — заявила она.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с американским лидером Джо Байденом в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат участия всё ещё не определён.

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