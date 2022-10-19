Глава британского МВД подала в отставку
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Как сообщает Sky News, она описала всю ситуацию в своём письме к премьер-министру страны Лиз Трасс.
«Я совершила ошибку, я беру на себя ответственность, я ухожу в отставку», — написала она.
По словам Браверман, она отправила официальный документ со своей личной электронной почты доверенному парламентскому коллеге.
«Речь идёт о техническом нарушении правил», — указала она.
Ранее Трасс отказалась подать в отставку со своего поста, несмотря на призывы ряда депутатов от Консервативной партии.