Глава британского МВД подала в отставку

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку в связи нарушением правил безопасности.

Как сообщает Sky News, она описала всю ситуацию в своём письме к премьер-министру страны Лиз Трасс.

«Я совершила ошибку, я беру на себя ответственность, я ухожу в отставку», — написала она.

По словам Браверман, она отправила официальный документ со своей личной электронной почты доверенному парламентскому коллеге.

«Речь идёт о техническом нарушении правил», — указала она.

Ранее Трасс отказалась подать в отставку со своего поста, несмотря на призывы ряда депутатов от Консервативной партии.