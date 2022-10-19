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Глава британского МВД подала в отставку

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Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку в связи нарушением правил безопасности.
Глава британского МВД подала в отставку
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Kitwood

Как сообщает Sky News, она описала всю ситуацию в своём письме к премьер-министру страны Лиз Трасс.

«Я совершила ошибку, я беру на себя ответственность, я ухожу в отставку», — написала она.

По словам Браверман, она отправила официальный документ со своей личной электронной почты доверенному парламентскому коллеге.

«Речь идёт о техническом нарушении правил», — указала она.

Ранее Трасс отказалась подать в отставку со своего поста, несмотря на призывы ряда депутатов от Консервативной партии.

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