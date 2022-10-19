МИД вызвал посла Чехии в Москве из-за ситуации вокруг «Чешского дома»

Российский МИД вызвал посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку из-за нагнетания ситуации вокруг «Чешского дома» со стороны чешских официальных лиц.

Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Послу заявили, что в Москве обескуражены непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по этой ситуации.

В МИД подчеркнули, что ситуация с ограждением примыкающего к «Чешскому дому» земельного участка имеет давнюю историю.

В министерстве заявили, что данный вопрос никак не связан с нынешним состоянием двусторонних отношений России и Чехии.

Ранее посол России Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.