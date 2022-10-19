Узнать больше

МИД вызвал посла Чехии в Москве из-за ситуации вокруг «Чешского дома»

Короткая ссылка
Российский МИД вызвал посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку из-за нагнетания ситуации вокруг «Чешского дома» со стороны чешских официальных лиц.
МИД вызвал посла Чехии в Москве из-за ситуации вокруг «Чешского дома»
  • globallookpress.com

Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Послу заявили, что в Москве обескуражены непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по этой ситуации.

В МИД подчеркнули, что ситуация с ограждением примыкающего к «Чешскому дому» земельного участка имеет давнюю историю.

В министерстве заявили, что данный вопрос никак не связан с нынешним состоянием двусторонних отношений России и Чехии.

Ранее посол России Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить