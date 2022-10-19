МИД вызвал посла Чехии в Москве из-за ситуации вокруг «Чешского дома»
- globallookpress.com
Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Послу заявили, что в Москве обескуражены непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по этой ситуации.
В МИД подчеркнули, что ситуация с ограждением примыкающего к «Чешскому дому» земельного участка имеет давнюю историю.
В министерстве заявили, что данный вопрос никак не связан с нынешним состоянием двусторонних отношений России и Чехии.
Ранее посол России Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии в связи с проведением референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.