ВОЗ отслеживает более 300 подвариантов омикрон-штамма
- AFP
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По её словам, ни один из этих 300 подвариантов не является доминирующим.
«Еженедельно сообщается о миллионах случаев по всему миру... Однако контроль за распространением снизился. Делается всё меньше тестов. Секвенирование сокращается. И это, в свою очередь, ограничивает возможности нашей организации с сетью экспертов по всему миру по оценке ситуации», — цитирует её ТАСС.
Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.