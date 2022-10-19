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ВОЗ отслеживает более 300 подвариантов омикрон-штамма

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Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что специалисты ВОЗ отслеживают более 300 подвариантов омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19
ВОЗ отслеживает более 300 подвариантов омикрон-штамма
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

По её словам, ни один из этих 300 подвариантов не является доминирующим. 

«Еженедельно сообщается о миллионах случаев по всему миру... Однако контроль за распространением снизился. Делается всё меньше тестов. Секвенирование сокращается. И это, в свою очередь, ограничивает возможности нашей организации с сетью экспертов по всему миру по оценке ситуации», — цитирует её ТАСС.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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