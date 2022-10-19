Глава ВОЗ: пандемия коронавируса остаётся мировой чрезвычайной ситуацией

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса остаётся мировой чрезвычайной ситуацией.

Об этом он заявил на брифинге в Женеве, ссылаясь на выводы комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

«На прошлой неделе чрезвычайный комитет по COVID-19 собрался, чтобы обсудить глобальную ситуацию и путь движения вперёд... По мнению комитета, COVID-19 остаётся чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и я с этим согласился», — цитирует его ТАСС.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.