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В Европе заявили о начале новой волны пандемии коронавируса

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В Европе ухудшилась статистика по COVID-19, что говорит о начале новой волны пандемии коронавируса в регионе.
В Европе заявили о начале новой волны пандемии коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара по здравоохранению, регионального директора по Европе ВОЗ и директора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

«К сожалению, в Европе мы снова наблюдаем рост показателей, что свидетельствует о начале новой волны инфекции», — отмечается в сообщении.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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