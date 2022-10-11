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Вирусолог Аграновский высказался о новом штамме коронавируса

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Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский высказался о новом штамме коронавируса «цербер».
Вирусолог Аграновский высказался о новом штамме коронавируса
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что новые штаммы появляются постоянно.

«Я не вижу пока никаких принципиально новых свойств, которые могли бы представлять большую угрозу, чем та, которая была раньше», — отметил эксперт.

По его словам, вакцина действует против тяжёлых последствий.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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