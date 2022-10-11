Вирусолог Аграновский высказался о новом штамме коронавируса
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В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что новые штаммы появляются постоянно.
«Я не вижу пока никаких принципиально новых свойств, которые могли бы представлять большую угрозу, чем та, которая была раньше», — отметил эксперт.
По его словам, вакцина действует против тяжёлых последствий.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.