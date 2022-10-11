Вирусолог Аграновский высказался о новом штамме коронавируса

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский высказался о новом штамме коронавируса «цербер».

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что новые штаммы появляются постоянно.

«Я не вижу пока никаких принципиально новых свойств, которые могли бы представлять большую угрозу, чем та, которая была раньше», — отметил эксперт.

По его словам, вакцина действует против тяжёлых последствий.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.