Узнать больше

Сийярто: голландскому оператору «Турецкого потока» вернули экспортную лицензию

Короткая ссылка
Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода «Турецкий поток», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто: голландскому оператору «Турецкого потока» вернули экспортную лицензию
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

Об этом сообщает венгерский портал 24.hu.

По словам Сийярто, он несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов Робом Йеттеном.

«Он сообщил, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию», — сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что это подтвердил и «Газпром».

Ранее глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заверил главу МИД Венгрии Петера Сийярто, что отзыв лицензии газопровода «Турецкий поток» нидерландским оператором не повлияет на прокачку газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить