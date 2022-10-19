Сийярто: голландскому оператору «Турецкого потока» вернули экспортную лицензию

Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода «Турецкий поток», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об этом сообщает венгерский портал 24.hu.

По словам Сийярто, он несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов Робом Йеттеном.

«Он сообщил, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию», — сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что это подтвердил и «Газпром».

Ранее глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заверил главу МИД Венгрии Петера Сийярто, что отзыв лицензии газопровода «Турецкий поток» нидерландским оператором не повлияет на прокачку газа.