Сийярто: голландскому оператору «Турецкого потока» вернули экспортную лицензию
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Об этом сообщает венгерский портал 24.hu.
По словам Сийярто, он несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов Робом Йеттеном.
«Он сообщил, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию», — сказал глава МИД Венгрии.
Сийярто добавил, что это подтвердил и «Газпром».
Ранее глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заверил главу МИД Венгрии Петера Сийярто, что отзыв лицензии газопровода «Турецкий поток» нидерландским оператором не повлияет на прокачку газа.