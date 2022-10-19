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Пакистан заявил о солидарности с Саудовской Аравией на фоне критики решения ОПЕК+ со стороны США

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МИД Пакистана выразил солидарность с Саудовской Аравией на фоне критики правительством Соединённых Штатов решения государств — членов ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.
Пакистан заявил о солидарности с Саудовской Аравией на фоне критики решения ОПЕК+ со стороны США
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«В связи с заявлениями, сделанными против королевства (Саудовской Аравии. — RT) в контексте решения ОПЕК+, Пакистан выражает солидарность с руководством королевства», — сказано в заявлении на сайте МИД Пакистана.

В ведомстве подчеркнули, что Исламабад ценит озабоченность Саудовской Аравии в отношении обеспечения экономической стабильности в мире.

Также отмечается, что Пакистан подтверждает «давние прочные и братские связи» с королевством.

Ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не является политическим.

Американский президент Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты отреагируют на решение Саудовской Аравии поддержать в ОПЕК+ сокращение нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки.

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