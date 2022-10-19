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МИД России призвал выяснить цели разработки новых химикатов некоторыми странами НАТО

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Россия предложила разобраться в том, с какой целью некоторые страны НАТО проводят разработку новых видов токсичных химикатов, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов.

По его словам, Россия предлагала включить в контрольные списки КЗХО все химикаты, которые получили название «новички» в западных лабораториях.

Он задался вопросом о характере данных содержащихся в тайне химикатов.

«В связи с чем предлагаем странам Запада разобраться с тем, с какой целью ряд членов ЕС и НАТО ведут тайную разработку новых видов токсичных химикатов», — цитирует РИА Новости Воронцова.

Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.

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