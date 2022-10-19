МИД России призвал выяснить цели разработки новых химикатов некоторыми странами НАТО
По его словам, Россия предлагала включить в контрольные списки КЗХО все химикаты, которые получили название «новички» в западных лабораториях.
Он задался вопросом о характере данных содержащихся в тайне химикатов.
«В связи с чем предлагаем странам Запада разобраться с тем, с какой целью ряд членов ЕС и НАТО ведут тайную разработку новых видов токсичных химикатов», — цитирует РИА Новости Воронцова.
Ранее Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия призвали задействовать механизм, который предусматривает статья 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в связи с военно-биологической деятельностью США на Украине.