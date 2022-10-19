В КНДР заявили о проведении учебных стрельб в ответ на учения Южной Кореи
Сообщение приводит ТАСС.
Согласно данным северокорейских военных, армия Южной Кореи выпустила десятки снарядов из РСЗО в провинции Канвондо.
«С целью сделать еще одно серьезное предупреждение, а также в качестве контрмеры фронтовым частям нашей армии на западе и востоке был отдан приказ провести предупредительный обстрел в сторону Желтого и Японского морей», — говорится в заявлении.
Ранее Береговая охрана Японии заявила, что КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты.
Баллистическая ракета, запущенная КНДР, пролетела примерно 650 км. Максимальная высота полёта составила около 50 км.