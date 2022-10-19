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В КНДР заявили о проведении учебных стрельб в ответ на учения Южной Кореи

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Военные КНДР провели артиллерийские стрельбы в ответ на учения армии Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя Генштаба Корейской народной армии.

Сообщение приводит ТАСС.

Согласно данным северокорейских военных, армия Южной Кореи выпустила десятки снарядов из РСЗО в провинции Канвондо.

«С целью сделать еще одно серьезное предупреждение, а также в качестве контрмеры фронтовым частям нашей армии на западе и востоке был отдан приказ провести предупредительный обстрел в сторону Желтого и Японского морей», — говорится в заявлении.

Ранее Береговая охрана Японии заявила, что КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты.

Баллистическая ракета, запущенная КНДР, пролетела примерно 650 км. Максимальная высота полёта составила около 50 км.

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