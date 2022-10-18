Япония вводит санкции против пяти связанных с ракетной программой КНДР организаций
«Северная Корея с чрезвычайно высокой частотой проводит ракетные испытания, что являются явным нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН», — цитирует РИА Новости Мацуно.
Вводятся санкции против пяти северокорейских организаций, которые связаны с ракетными разработками.
Дата вступления санкций в действие не уточняется.
Ранее Береговая охрана Японии заявила, что КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты.
Баллистическая ракета, запущенная КНДР, пролетела примерно 650 км. Максимальная высота полёта составила около 50 км.