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Япония вводит санкции против пяти связанных с ракетной программой КНДР организаций

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Япония замораживает активы пяти северокорейских организаций, связанных с ракетной программой КНДР, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Северная Корея с чрезвычайно высокой частотой проводит ракетные испытания, что являются явным нарушением положений резолюций Совета Безопасности ООН», — цитирует РИА Новости Мацуно.

Вводятся санкции против пяти северокорейских организаций, которые связаны с ракетными разработками.

Дата вступления санкций в действие не уточняется.

Ранее Береговая охрана Японии заявила, что КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты.

Баллистическая ракета, запущенная КНДР, пролетела примерно 650 км. Максимальная высота полёта составила около 50 км.

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