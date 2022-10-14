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Южная Корея объявила о санкциях против КНДР из-за ракетной программы

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Правительство Республики Корея объявило, что вводит санкции в адрес 15 физических лиц и 16 организаций из-за ракетной программы КНДР.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

«Было решено ввести дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Береговая охрана Японии заявила, что КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты.

Баллистическая ракета, запущенная КНДР, пролетела примерно 650 км. Максимальная высота полёта составила около 50 км.

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