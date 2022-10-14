Южная Корея объявила о санкциях против КНДР из-за ракетной программы
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.
«Было решено ввести дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Береговая охрана Японии заявила, что КНДР произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты.
Баллистическая ракета, запущенная КНДР, пролетела примерно 650 км. Максимальная высота полёта составила около 50 км.