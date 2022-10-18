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Профессор Аким рассказал о восстановлении китайского автопрома после пандемии

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Профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким рассказал о восстановлении китайского автопрома после пандемии.
Профессор Аким рассказал о восстановлении китайского автопрома после пандемии
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  • © VCG

«Уровень производства автомобилей в Китае с каждым днём привлекает всё больше и больше иностранных предприятий. Помимо Tesla, автомобильные компании с совместным капиталом, такие как BMW Brilliance, Peugeot Citroen, SAIC-GM и Volvo, также продают свои автомобили, произведённые в Китае, в разные страны», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, данные о росте производства и продаж свидетельствуют о реальности признаков восстановления на крупнейшем авторынке мира после пандемии.

«Очевидно, что автомобильная промышленность имеет жизненно важное значение для экономики Китая и одной из первых получает государственную поддержку», — отметил Аким.

Он также напомнил, что власти КНР на протяжении последних десятилетий создавали условия для глубокой локализации и интеграции международных концернов и их поставщиков.

Ранее автомобильный эксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машин китайских брендов.

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