Лавров заявил, что мир переживает переломную эпоху
По его словам, внешнеполитическая концепция России должна сфокусироваться на обеспечении безопасных, максимально благоприятных внешних условий для экономического развития России, а также повышении благосостояния граждан и защиты соотечественников и бизнеса за рубежом.
«Мы переживаем без преувеличения переломный момент, а точнее эпоху — это будет длительный период», — приводит ТАСС заявление Лаврова на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.
Министр добавил, что в текущих условиях необходимо отстаивать не только экономические и социальные интересы России и граждан, но и чувство национальной гордости, чести и защиты исторического наследия.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в глобальной политике происходят серьёзные изменения, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия.