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Лавров заявил, что мир переживает переломную эпоху

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Мир переживает переломную эпоху, которая будет длиться долго. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, внешнеполитическая концепция России должна сфокусироваться на обеспечении безопасных, максимально благоприятных внешних условий для экономического развития России, а также повышении благосостояния граждан и защиты соотечественников и бизнеса за рубежом.

«Мы переживаем без преувеличения переломный момент, а точнее эпоху — это будет длительный период», — приводит ТАСС заявление Лаврова на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

Министр добавил, что в текущих условиях необходимо отстаивать не только экономические и социальные интересы России и граждан, но и чувство национальной гордости, чести и защиты исторического наследия.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в глобальной политике происходят серьёзные изменения, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия.

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