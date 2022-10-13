Путин: ключевую роль в многополярном мире начинает играть Азия

В глобальной политике происходят серьёзные изменения, мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

RT ведёт трансляцию.

«Ключевую роль начинает играть Азия, где крепнут новые центры силы. Страны азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что в азиатском регионе динамично и с хорошей отдачей действуют различные интеграционные объединения, в которых активно участвует Россия.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.