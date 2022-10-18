В МИД Ирана назвали новые санкции ЕС вмешательством во внутренние дела страны
- AP
- © Iranian Foreign Ministry
Канаани назвал санкции ЕС «использованием прав человека как инструмента для достижения политических целей».
По его словам, ЕС и его члены являются «нарушителями прав человека» из-за их сотрудничества с США по поводу их незаконных антииранских санкций.
Кроме того, представитль МИД Ирана заявил, что в ближайшее время будут приняты ответные санкционные меры против соответствующих европейских лиц и учреждений.
Совет ЕС в понедельник ввёл санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана.