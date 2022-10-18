В МИД Ирана назвали новые санкции ЕС вмешательством во внутренние дела страны

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что новые санкции Евросоюза против ряда иранских физических и юридических лиц являются «вмешательством» во внутренние дела его страны. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Канаани назвал санкции ЕС «использованием прав человека как инструмента для достижения политических целей».

По его словам, ЕС и его члены являются «нарушителями прав человека» из-за их сотрудничества с США по поводу их незаконных антииранских санкций.

Кроме того, представитль МИД Ирана заявил, что в ближайшее время будут приняты ответные санкционные меры против соответствующих европейских лиц и учреждений.

Совет ЕС в понедельник ввёл санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана.