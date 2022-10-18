Узнать больше

В МИД Ирана назвали новые санкции ЕС вмешательством во внутренние дела страны

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что новые санкции Евросоюза против ряда иранских физических и юридических лиц являются «вмешательством» во внутренние дела его страны. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
В МИД Ирана назвали новые санкции ЕС вмешательством во внутренние дела страны
  • AP
  • © Iranian Foreign Ministry

Канаани назвал санкции ЕС «использованием прав человека как инструмента для достижения политических целей».

По его словам, ЕС и его члены являются «нарушителями прав человека» из-за их сотрудничества с США по поводу их незаконных антииранских санкций.

Кроме того, представитль МИД Ирана заявил, что в ближайшее время будут приняты ответные санкционные меры против соответствующих европейских лиц и учреждений.

Совет ЕС в понедельник ввёл санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить