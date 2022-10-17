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CNR: США никогда не решатся испортить отношения с Саудовской Аравией

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Соединённые Штаты никогда не смогут «наказать» Саудовскую Аравию за решение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и не решатся испортить с арабской страной двусторонние отношения. Об этом говорится в материале Китайского национального радио (CNR), который перевёл на английский язык официальный военный портал КНР China Military.
CNR: США никогда не решатся испортить отношения с Саудовской Аравией
  • AFP
  • © Fayez Nureldine

«Угроза администрации (президента США Джо. — RT) Байдена в адрес Саудовской Аравии — это чистый блеф», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, США не прекратят поставки вооружения Эр-Рияду, поскольку он является основным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке.

Китайские обозреватели отметили, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти окажет негативный эффект на американскую экономику, однако «отомстить» Саудовской Аравии США не смогут.

Как ранее отметил обозреватель Financial Times Эндрю Ингленд, резкое прекращение сотрудничества с Саудовской Аравией в военной сфере невыгодно для США, поскольку королевство является ключевым союзником Вашингтона в сохранении баланса сил на Ближнем Востоке.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты готовы пересматривать отношения с Саудовской Аравией.

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