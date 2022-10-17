Экономист Шульц заявил, что действия Германии могут привести к распаду Евросоюза
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«Это один из наиболее решительных шагов к дезинтеграции Европейского союза с момента его основания», — заявил он в интервью изданию Parlamentní listy.
Шульц подчеркнул, что действия немецких властей показывают, что общеевропейские интересы стоят для них не на первом месте и Берлин лишь усилит свою гегемонию в ЕС в ходе нынешнего энергетического кризиса.
Ранее вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис.