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Экономист Шульц заявил, что действия Германии могут привести к распаду Евросоюза

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Создание Германией экономического фонда на сумму €200 млрд является показателем, что Берлин не интересует, найдутся ли у других членов Евросоюза такие финансы на поддержку экономики. С таким мнением выступил экономист Ярослав Шульц.
Экономист Шульц заявил, что действия Германии могут привести к распаду Евросоюза
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Это один из наиболее решительных шагов к дезинтеграции Европейского союза с момента его основания», —  заявил он в интервью изданию Parlamentní listy.

Шульц подчеркнул, что действия немецких властей показывают, что общеевропейские интересы стоят для них не на первом месте и Берлин лишь усилит свою гегемонию в ЕС в ходе нынешнего энергетического кризиса.

Ранее вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис.

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