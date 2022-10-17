Экономист Шульц заявил, что действия Германии могут привести к распаду Евросоюза

Создание Германией экономического фонда на сумму €200 млрд является показателем, что Берлин не интересует, найдутся ли у других членов Евросоюза такие финансы на поддержку экономики. С таким мнением выступил экономист Ярослав Шульц.

«Это один из наиболее решительных шагов к дезинтеграции Европейского союза с момента его основания», — заявил он в интервью изданию Parlamentní listy.

Шульц подчеркнул, что действия немецких властей показывают, что общеевропейские интересы стоят для них не на первом месте и Берлин лишь усилит свою гегемонию в ЕС в ходе нынешнего энергетического кризиса.

Ранее вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис.