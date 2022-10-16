Bloomberg: противостояние России, Китаю и Ирану может обернуться для США большими проблемами

Возможное одновременное военное противостояние России, Ирану и Китаю может привести к серьёзным проблемам для Соединённых Штатов, им придётся выбрать приоритетное направление. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

«Никогда ещё США не сталкивались с такой перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах», — написал обозреватель.

По мнению Брэндса, ситуации вокруг Украины, Тайваня и Ближнего Востока могут превратиться в глобальные конфликты.

В таком случае, подчеркнул журналист, Пентагон окажется не в состоянии противостоять на трёх театрах военных действий.

Брэндс подчёркивает, что Вашингтону необходимо будет выбрать приоритетное для себя направление.

Ранее обозреватель 19Fortyfive Дэниел Дэвис выразил уверенность, что политика американского президента Джо Байдена может привести к ядерной войне.