Глава Минобороны Саудовской Аравии удивлён обвинениями в поддержке России

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд выразил удивление тем, что ряд стран обвинили Эр-Рияд в поддержке России в конфликте на Украине.

«Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в конфликте против Украины», — написал он в Twitter.

Глава оборонного ведомства добавил, что Киев не являлся инициатором данных обвинений.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты готовы пересматривать отношения с Саудовской Аравией.