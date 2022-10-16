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Глава Минобороны Саудовской Аравии удивлён обвинениями в поддержке России

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Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман Аль Сауд выразил удивление тем, что ряд стран обвинили Эр-Рияд в поддержке России в конфликте на Украине.
Глава Минобороны Саудовской Аравии удивлён обвинениями в поддержке России
  • Gettyimages.ru

«Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в конфликте против Украины», — написал он в Twitter.

Глава оборонного ведомства добавил, что Киев не являлся инициатором данных обвинений.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты готовы пересматривать отношения с Саудовской Аравией.

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