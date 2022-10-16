МИД России: слова спецпредставителя ООН о российской армии выходят за грань разумного
- РИА Новости
Ранее Паттен обвинила российскую армию якобы в использовании медицинских препаратов для совершения сексуальных нападений в качестве «военной стратегии».
«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьёзно. Её слова выходят за грань разумного», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В ведомстве подчеркнули, что Паттен, делая подобные заявления, выходит за пределы своих полномочий. Кроме того, в своих суждениях она не опирается на факты или подтверждённую информацию.
Захарова назвала подобные заявления «лживыми и провокационными».
Ранее официальный представитель российского МИД заявила, что Москва считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине.