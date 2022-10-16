МИД России: слова спецпредставителя ООН о российской армии выходят за грань разумного

Высказывания спецпредставителя Генсека ООН Прамилы Паттен, которая обвинила российскую армию в использовании некоторых лекарственных средств, выходят за грань разумного.

Ранее Паттен обвинила российскую армию якобы в использовании медицинских препаратов для совершения сексуальных нападений в качестве «военной стратегии».

«Суть сказанного Паттен невозможно комментировать серьёзно. Её слова выходят за грань разумного», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В ведомстве подчеркнули, что Паттен, делая подобные заявления, выходит за пределы своих полномочий. Кроме того, в своих суждениях она не опирается на факты или подтверждённую информацию.

Захарова назвала подобные заявления «лживыми и провокационными».

Ранее официальный представитель российского МИД заявила, что Москва считает ангажированной позицию секретариата ООН по референдумам и Украине.