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Ушаков: Байден думает только о предстоящих выборах, говоря о переговорах с Россией

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Президент США Джо Байден намерен вернуть в Соединённые Штаты осуждённую в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер до предстоящих выборов в конгресс, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ушаков: Байден думает только о предстоящих выборах, говоря о переговорах с Россией
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«В этой острой ситуации, как мне кажется, он (Байден. — RT) думает прежде всего о промежуточных выборах предстоящих, поэтому напоминает о том, что обязательно нам нужно вернуть баскетболистку, которая задержана за доставку наркотиков», — цитирует ТАСС Ушакова.

Он подчеркнул, что для России это не является основной темой в контексте возможных российско-американских переговоров.

Ранее Байден заявил, что перспективы проводить какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным на данный момент отсутствуют, однако он был бы не против обсудить с российским коллегой проблему заключённых.

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