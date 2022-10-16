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Госсекретарь США выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на шахте в Турции

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на шахте в Турции.

«Мы опечалены трагической гибелью людей в результате взрыва на шахте в турецком Бартыне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем полного выздоровления пострадавшим», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 40 человек.

Президент России Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с аварией на угольной шахте.

15 октября Эрдоган заявил о начале расследования взрыва на шахте в Турции.

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