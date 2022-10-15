NRK: в норвежском аэропорту задержан россиянин со снимками вертолёта ВС Норвегии

В норвежском аэропорту Тромсё полиция задержала гражданина России, обвинив его в управлении дроном и хранении снимков вертолёта ВС Норвегии, сообщил телеканал NRK.

Уточняется, что россиянин был задержан в пятницу, 14 октября.

«В его камере полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолёта Вооружённых сил Норвегии Bell», — приводит слова телеканала РИА Новости.

Задержанного отправили под стражу на четыре недели.

В августе в Минобороны Албании заявили о задержании двоих граждан России и одного украинца, которые якобы пытались проникнуть на территорию военного завода.

Уточняется, что двое албанских солдат получили ранения при попытке остановить иностранцев.