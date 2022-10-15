NRK: в норвежском аэропорту задержан россиянин со снимками вертолёта ВС Норвегии
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Уточняется, что россиянин был задержан в пятницу, 14 октября.
«В его камере полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолёта Вооружённых сил Норвегии Bell», — приводит слова телеканала РИА Новости.
Задержанного отправили под стражу на четыре недели.
В августе в Минобороны Албании заявили о задержании двоих граждан России и одного украинца, которые якобы пытались проникнуть на территорию военного завода.
Уточняется, что двое албанских солдат получили ранения при попытке остановить иностранцев.