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В Албании сообщили о задержании россиян, пытающихся проникнуть на военное предприятие

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В Минобороны Албании заявили о задержании двоих граждан России и одного украинца, которые якобы пытались проникнуть на территорию военного предприятия.

«Трое граждан с паспортами России и Украины попытались проникнуть на завод. При попытке остановить троих иностранных граждан двое наших солдат получили ранения», — цитирует заявление Reuters.

Отмечается, что предприятие занимается производством оборонной продукции.

Один из задержанных, по версии военного ведомства Албании, пытался сделать несколько фотографий на заводе.

Ранее глава МВД самопровозглашённого Косова Джелаль Свечлия сообщил о задержании российской журналистки Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион.

Впоследствии её отпустили.

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