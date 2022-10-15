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19Fortyfive рассказало о главной угрозе для армии США

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Главной угрозой для армии США в настоящее время является недостаток живой силы для защиты собственной страны. Об этом пишет эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен в статье для издания 19Fortyfive.
19Fortyfive рассказало о главной угрозе для армии США
  • Gettyimages.ru

«Конечно, в наши дни у Вооружённых сил США есть большое число возможных соперников: вспомните о России, Китае, Иране, Северной Корее и многих других государствах», — говорится в материале.

Иглен подчеркнула, что самым «грозным врагом» для Пентагона в настоящее время является нехватка живой силы для защиты нации.

По её словам, кризис недобора в текущем году показал, что армия США не смогла призвать четверть от намеченного плана.

Ранее обозреватель The National Interest Леон Хадар заявил, что позиция администрации и общественности США по Украине может серьёзно измениться в случае, если американские военные будут вовлечены в конфликт и армия Соединённых Штатов понесёт большие потери.

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