19Fortyfive рассказало о главной угрозе для армии США

Главной угрозой для армии США в настоящее время является недостаток живой силы для защиты собственной страны. Об этом пишет эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен в статье для издания 19Fortyfive.

«Конечно, в наши дни у Вооружённых сил США есть большое число возможных соперников: вспомните о России, Китае, Иране, Северной Корее и многих других государствах», — говорится в материале.

Иглен подчеркнула, что самым «грозным врагом» для Пентагона в настоящее время является нехватка живой силы для защиты нации.

По её словам, кризис недобора в текущем году показал, что армия США не смогла призвать четверть от намеченного плана.

Ранее обозреватель The National Interest Леон Хадар заявил, что позиция администрации и общественности США по Украине может серьёзно измениться в случае, если американские военные будут вовлечены в конфликт и армия Соединённых Штатов понесёт большие потери.