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Премьер Венгрии Орбан заявил о необходимости армии сдерживающей силы в стране

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна нуждается в армии сдерживающей силы, поскольку необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта в условиях санкций.
Премьер Венгрии Орбан заявил о необходимости армии сдерживающей силы в стране
  • Gettyimages.ru

Орбан призвал трезво посмотреть на реальность.

«Если так пойдёт дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжному конфликту», — передаёт РИА Новости слова венгерского премьера на церемонии принесения присяги добровольцев.

По мнению Орбана, Венгрии необходима армия сдерживающей силы, которая могла бы стать гарантом установления мира.

Ранее венгерский премьер отметил, что Европа «медленно истекает кровью» из-за антироссийских санкций.

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