Правительство Дании выступило за усиление военного присутствия страны на Балтике
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Премьер назвала Балтийское море важным объектом с точки зрения обороны и безопасности страны.
«Поэтому правительство считает и рекомендует сторонам в парламенте, что в будущем оборонном соглашении большое внимание должно быть уделено Балтийскому морю», — цитирует Фредериксен ТАСС.
В частности, речь идёт об усилении наблюдения и присутствия в море и над ним, добавила премьер.
Отмечается, что данная инициатива связана со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Ранее МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток».
26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».