Правительство Дании выступило за усиление военного присутствия страны на Балтике

Правительство Дании рекомендовало датским партиям после парламентских выборов, которые пройдут 1 ноября, уделить больше внимания наблюдению и усилению присутствия на Балтике в будущем соглашении в области обороны. Об этом сообщило Датское радио со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен.

Премьер назвала Балтийское море важным объектом с точки зрения обороны и безопасности страны.

«Поэтому правительство считает и рекомендует сторонам в парламенте, что в будущем оборонном соглашении большое внимание должно быть уделено Балтийскому морю», — цитирует Фредериксен ТАСС.

В частности, речь идёт об усилении наблюдения и присутствия в море и над ним, добавила премьер.

Отмечается, что данная инициатива связана со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток».

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».