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Глава Минобороны Финляндии заявил, что мир находится на пороге новой холодной войны

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Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает, что Россия, Североатлантический альянс и Европейский союз подошли к порогу новой долгой холодной войны.
Глава Минобороны Финляндии заявил, что мир находится на пороге новой холодной войны
  • РИА Новости

«Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны», — заявил он в интервью изданию Le Express.

По прогнозам Кайкконена, отношения между Россией и ЕС и НАТО будут напряжёнными «ещё очень долго».

«Конечно, нужно добиться прекращения огня, переговоров и мира. Но я не считаю, что это может произойти сейчас», — добавил финский министр.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса миру грозит «ядерный Армагеддон».

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