Глава Минобороны Финляндии заявил, что мир находится на пороге новой холодной войны
- РИА Новости
«Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны», — заявил он в интервью изданию Le Express.
По прогнозам Кайкконена, отношения между Россией и ЕС и НАТО будут напряжёнными «ещё очень долго».
«Конечно, нужно добиться прекращения огня, переговоров и мира. Но я не считаю, что это может произойти сейчас», — добавил финский министр.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса миру грозит «ядерный Армагеддон».