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МИД России: власти ФРГ не реагируют на акты вандализма в отношении российского посольства

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Российская сторона возмущена отсутствием реакции властей Германии на акты вандализма, совершённые 10 октября в отношении посольства России в Берлине и Генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне, а также заявляет ноту решительного протеста на враждебные акции против дипредставительств России.
МИД России: власти ФРГ не реагируют на акты вандализма в отношении российского посольства
  • РИА Новости

Об этом заявили в российском МИД.

В ведомстве отметили, что полиция Германии не препятствовала осуществлению враждебных действий против российских дипмиссий, а совершившие акты вандализма задержаны не были.

«Посольство России нотой заявило МИД ФРГ решительный протест по поводу этих враждебных акций, беспрепятственно осуществлённых при фактическом бездеятельном попустительстве подразделений полиции, ответственных за недопущение подобных инцидентов», — говорится в заявлении.

В российском ведомстве призвали немецкие власти усилить охрану зданий и территорий вокруг дипредставительств России.

Ранее посольство России в Канаде выступило с обвинением в адрес канадских властей из-за того, что Оттава не реагирует должным образом на многочисленные угрозы, которые с начала года получают российские дипломаты и их семьи.

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