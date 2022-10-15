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Власти Китая допустили применение силы для решения тайваньского вопроса

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Официальный представитель XX съезда КПК Сунь Ели заявил, что Китай оставляет за собой право применения силы с целью решения тайваньского вопроса.
Власти Китая допустили применение силы для решения тайваньского вопроса
  • РИА Новости

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер», — цитирует его РИА Новости.

Сунь Ели подчеркнул, что применение силы рассматривается только против сторонников отделения острова от Китая, а также вмешивающихся извне сил.

Он также отметил, что решение тайваньского вопроса силой никак не будет направлено на жителей острова.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая, Пекин будет стремиться к мирному воссоединению страны по формуле «одна страна — две системы».

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