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Илон Маск заявил о попытках России уничтожить Starlink на Украине

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Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о попытках России уничтожить Starlink на Украине.
Илон Маск заявил о попытках России уничтожить Starlink на Украине
  • AFP

Об этом он написал в своих соцсетях.

Маск объяснил, что система Starlink — единственная система связи, которая работает среди украинских военных, поэтому российская сторона пытается «убить Starlink».

«Для защиты (Starlink. — RT) SpaceX направила огромные ресурсы», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что, несмотря на эти «огромные ресурсы», система всё равно может рухнуть.

Ранее Илон Маск предупредил Пентагон, что его компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Минобороны США взять на себя эти расходы.

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