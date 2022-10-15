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Африканская энергетическая палата: Франция всегда считала Африку своей собственностью

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Председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк заявил, что Франция ревнует Африку к России, потому что всегда считала этот регион своей собственностью.
Африканская энергетическая палата: Франция всегда считала Африку своей собственностью
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Французы очень ревнуют из-за того, что происходит в Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, потому что европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней. Но Африка сказала: «Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет», — отметил Аюк.

Ранее в посольстве Франции в Буркина-Фасо заявили, что отрицают информацию о причастности французской армии к произошедшему в стране военному перевороту.

В частности, речь идёт о распространившейся информации о том, что власти Буркина-Фасо в данный момент находятся под защитой французских военных.

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