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Во Франции отрицают причастность к перевороту в Буркина-Фасо

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В посольстве Франции в Буркина-Фасо отрицают информацию о причастности французской армии к произошедшему накануне в стране военному перевороту.
Во Франции отрицают причастность к перевороту в Буркина-Фасо
  • AP

«Посольство категорически отрицает какую-либо причастность французской армии к событиям последних часов и слухи», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

В частности, речь идёт о распространившейся информации о том, что власти Буркина-Фасо в данный момент находятся под защитой французских военных.

Ранее издание Le Faso передавало, что в Буркина-Фасо произошёл военный переворот, в результате которого был свергнут подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Как отмечалось, во главе переворота стоял капитан Ибрагим Траоре.

Посол России в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков сообщил об отсутствии пострадавших среди россиян во время событий в стране.

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