Посол сообщил об отсутствии пострадавших среди россиян во время событий в Буркина-Фасо

Российских граждан нет среди пострадавших во время событий в Буркина-Фасо, связанных с военным переворотом в стране. Об этом сообщил посол России в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков.

Салтыков назвал обстановку в стране вполне спокойной, а также рассказал, что при осаде президентского дворца тяжёлая артиллерия или другие военные средства не применялись.

«Среди россиян пострадавших нет. Пока ситуация не драматична», — сказал он РИА Новости.

Ранее издание Le Faso передавало, что в Буркина-Фасо произошёл военный переворот, в результате которого был свергнут подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Во главе переворота стоял капитан Ибрагим Траоре.