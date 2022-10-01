Посол сообщил об отсутствии пострадавших среди россиян во время событий в Буркина-Фасо
- AP
Салтыков назвал обстановку в стране вполне спокойной, а также рассказал, что при осаде президентского дворца тяжёлая артиллерия или другие военные средства не применялись.
«Среди россиян пострадавших нет. Пока ситуация не драматична», — сказал он РИА Новости.
Ранее издание Le Faso передавало, что в Буркина-Фасо произошёл военный переворот, в результате которого был свергнут подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.
Во главе переворота стоял капитан Ибрагим Траоре.