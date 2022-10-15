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WP: экономическая война с Россией может привести США к потере влияния в мире

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Экономическая война с Россией может обернуться для США потерей финансового влияния в мире, заявил американский журналист и колумнист The Washington Post Фарид Закария.

«Сейчас мы живём в мире соперничества великих держав, экономического национализма и технологического разъединения. Риски новой экономической войны ещё не ядерные, но уже заоблачные — даже для США», — пишет Закария.

По его словам, данную экономическую войну Вашингтон по большому счёту ведут в одиночестве, за счёт «уникального статуса доллара».

Он отметил, что президенту США Джо Байдену нужно объявить, что «это оружие» применяется якобы только «из-за беспрецедентного вызова» со стороны России.

В противном случае, по мнению Закария, страны в мире могут начать снижать зависимость от США.

Ранее испанское издание Rebelión писало, что Европу ожидает «немыслимый ужас» из-за зависимости от Соединённых Штатов.

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