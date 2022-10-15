Читатели польской Interia раскритиковали Байдена за отказ обсудить Украину с Путиным
«Если бы Путин пришёл ко мне на G20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер, я бы с ним встретился», — заявил Байден.
При этом он отметил, что не намерен обсуждать с Путиным Украину без киевских властей.
«Пусть Байден радуется, что её поймали в России, а не в Индонезии или Иране, а то ей бы светила «вышка», — написал пользователь elemelek.
Также читатели заявили о повышеннои внимании амеркианского лидера к меньшинствам.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не намерен встречаться с Владимиром Путиным.