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Читатели польской Interia раскритиковали Байдена за отказ обсудить Украину с Путиным

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Читатели польской газеты Interia подвергли критике президента США Джо Байдена после его слов о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, но не Украину.

«Если бы Путин пришёл ко мне на G20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении Грайнер, я бы с ним встретился», — заявил Байден.

При этом он отметил, что не намерен обсуждать с Путиным Украину без киевских властей.

«Пусть Байден радуется, что её поймали в России, а не в Индонезии или Иране, а то ей бы светила «вышка», — написал пользователь elemelek.

Также читатели заявили о повышеннои внимании амеркианского лидера к меньшинствам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не намерен встречаться с Владимиром Путиным.

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