В Белом доме заявили, что Байден не намерен встречаться с Путиным

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент совершенно уверен в том, что Россия должна принять серьёзное предложение (по обмену заключёнными. — RT), которое мы выдвинули, либо представить серьёзное ответное предложение для переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», — сказала она.

Ранее Джо Байден заявил, что он был бы не против обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным проблему заключённых.

Вместе с этим он отметил, что перспективы проводить какие-либо переговоры с президентом России отсутствуют.