В Белом доме заявили, что Байден не намерен встречаться с Путиным
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«Президент совершенно уверен в том, что Россия должна принять серьёзное предложение (по обмену заключёнными. — RT), которое мы выдвинули, либо представить серьёзное ответное предложение для переговоров. Однако, повторю, у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», — сказала она.
Ранее Джо Байден заявил, что он был бы не против обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным проблему заключённых.
Вместе с этим он отметил, что перспективы проводить какие-либо переговоры с президентом России отсутствуют.