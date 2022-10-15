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Пентагон: в рамках нового пакета помощи США предоставят Украине боеприпасы к HIMARS

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В рамках нового пакета военной помощи США, помимо всего прочего, передадут Украине боеприпасы к HIMARS, сообщили в Пентагоне.

«Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тыс 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении.

Также новый пакет включает пять тыс. противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более 200 транспортных средств и 2 млн патронов.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 млн.

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