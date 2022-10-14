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Компания Naspers сообщила о продаже сервиса Avito компании Kismet Capital Group

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Холдинг Naspers из ЮАР сообщил о продаже сервиса Avito компании Kismet Capital Group за 151 млрд рублей.
Компания Naspers сообщила о продаже сервиса Avito компании Kismet Capital Group
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Компания Naspers's Prosus заключила соглашение о продаже своей доли в российском бизнесе объявлений Avito компании Kismet Capital Group (Кисмет) за денежное вознаграждение в размере 151 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие сделки планируют завершить в октябре 2022 года.

Ранее в пресс-службе Минпромторга России заявили, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», после чего они будут переданы ФГУП «НАМИ».

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